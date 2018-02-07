(Görüntülü Haber) Marketin güvenlik kamerasına yansıyan "sahte polisler" yakalandı

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA Esenyurt Battalgazi mahallesindeki bir markete polis yeleği ve telsiz ile girip usulsüz sigara satıldığını söyleyerek sigaraları ve bir miktar para alan şüpheliler yakalandı. Şüphelilerle birlikte kullandıkları polis yeleği ve telsiz de ele geçirildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde Esenyurt Battalgazi mahallesindeki bir markette meydana geldi. Markete birinin üstünde polis yeleği bulunan telsizli iki kişi geldi. \'Sahte polisler\' markette usulsüz sigara satıldığını ve \'12 Bin\' lira para cezası yazacaklarını söyleyerek kandırdıkları market sahibinin sigaralarını ve bir miktar parasını aldı. Dolandırıldığını anlayan market sahibi olayı polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Esenyurt Asayiş Büro ekipleri güvenlik kameralarını inceledikten sonra, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmaların ardından şüpheli 2 kişi Esenyurt\'ta saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Savaş K. (29), Habib K. (40) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.