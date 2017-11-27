(Görüntülü Haber) Mardin'de şiddete maruz kalmış dezavantajlı 40 kadına meslek eğitimi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de, şiddete maruz kalmış ve dezavantajlı 40 kadın, geçimlerini sağlamak ve meslek sahibi olmak için Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan 4 ayrı kursta eğitim alıyor. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, şiddete maruz kalmış dezavantajlı kadınların ayakta durmaları ve geçimlerini sağlamaları için kurs açtıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı, kentte şiddete maruz kalan kadınlar için meslek edindirme kursları açtı. Kurslara devam eden kadınlar dikiş nakış, tasarım, ütü, dikim makinesi gibi eğitimlerden geçerek bir tekstil fabrikasında çalışabilecek kapasiteye sahip oluyor. Kurslara, aynı zamanda hobi ve meslek sahibi olmak isteyen kadınlar da katılabiliyor. Kurslarda üretilen ürünler satılarak kadınlara maddi destek sağlanıyor. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, şiddete maruz kalmış ve dezavantajlı kadınların meslek sahibi olması için 4 ayrı kurs açtıklarını söyledi. Yaman, şöyle dedi: \"Şiddete maruz kalmış kadınlarımızın ayakları üzerinde durmalarını sağlamak için kurslar açarak meslek sahibi yapıyoruz. Görevde olduğumuz bir yıl içinde şehrimizde vatandaşlarımızın mutluluğunu tesis edecek işlere imza attık. Sosyal sorumluluk çalışmalarında ise, dezavantajlı gruplara öncelik verdik. Bu konuda Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığımız aktif bir rol oynadı. Özellikle kadınlarımızın ilimizde kendilerini ayrıcalıklı hissetmesi için için çaba veriyoruz. Bu nedenle meslek edindirme kurslarından, kadına yönelik şiddetin önlenmesine kadar birçok projemiz söz konusudur.\" Her zaman kadınların yanında olan bir Belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerini ifade eden Yaman, sözlerini şöyle sürdürdü: \"25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü olarak tarihte yerini almıştır. Biz bu tarihte farkındalık ortaya koyacak bir çalışma yaptık. Büyükşehir belediyemizin açtığı 4 ayrı meslek edindirme kurslarında, şiddete maruz kalmış kadınlarımız içerisinde olduğu kursiyerlerimiz, dikiş- nakış, tasarım, ütü ve dikiş makinesi kullanımını öğrenecek. Bu sayede aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Kadınlarımızın şiddetten korunması için mücadelenin olduğu günü simgeleyen 25 Kasım tarihine özel çantalar hazırladık. Bu çantaları kurslarımızda eğitim gören kadınlarımız dikti. Bu sayede şiddete karşı çıkmakla birlikte şiddet mağdurlarını da destekledik.\"