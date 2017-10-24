(Görüntülü Haber) Mardin'de ayakları kırık eşekler, tedavi için İstanbul'a gönderildi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren hayvan barınağı, ayağı kırık 2 eşeğin tedavilerini yaptırmak üzere hayvan nakil aracı ile İstanbul\'a gönderdi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, sokak hayvanları konusunda örnek çalışmalar yaptıklarını belirterek, \"Bu konuda Türkiye’nin en başarılı illeri arasındayız\" dedi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren hayvan barınağı, sokak hayvanları konusunda neredeyse tam teşekküllü sağlık kuruluşu haline geldi. Çok kısa süre sonra hayvan ameliyathanesinin hizmete açılacağı hayvan barınağında, hasta ve engelli sokak hayvanları konusunda büyük başarıya ulaşıldı. Ayağı kırık olan iki eşek için verdiği mücadele ile de takdir kazandı. Kadife ve İnci isimli iki eşek Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı\'nda yaklaşık 1 ay süren tedavi sürecinin ardından tedavilerinin tamamlanması için hayvan nakil aracı ile İstanbul’a gönderildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanları konusunda çalışmaları ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, şöyle konuştu: \"Büyükşehir Belediyemiz her alanda olduğu gibi sokak hayvanları konusunda da hassas bir çalışma yöntemi içindedir. Bu nedenle sürekli hayvan barınağımızı geliştiriyoruz. Bu gelişme sadece fiziki olarak kalmıyor. Aynı zamanda personelimizle yenilikçi bir şekilde çalışmalar yapıyor. Engelli hayvanlar için özverili çalışmalarda beğeni kazanıyor. Büyükşehir Belediyemiz bu bağlamda iki eşeğin sağlığına kavuşması için seferber olmuştur. Arkadaşlarımızın fedakar çalışmaları için teşekkür ediyoruz.\" Hayvan barınağı yetkilileri ise, eşeklerin 1 ay önce yapılan ihbarlar üzerine bulundukları ilçelerden alınarak barınağa getirildiğini belirtirken, \"Birisinin ön, diğerinin ise arka bacağında kırık vardı. 1 aydan bu yana tedavilerini gerçekleştirdik. Fakat eşek ve at gibi hayvanlarda bacak kırılmaları çok önemli olabiliyor. Bu nedenle tedavisini tamamlayamadık. Sosyal medya aracılığıya bize hayvanseverler ulaşarak eşeklerin tedavilerinin İstanbul’da yaptırmak istediklerini beyan ettiler. Bu çağrıya kayıtsız kalmayarak hayvan nakil aracımızla İstanbul’a eşekleri gönderdik. \'Kadife\' ve \'İnci\' ismini verdiğimiz eşeklerimizin tedavilerinin bitmesini dört gözle bekleyeceğiz\" diye konuştu.