T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Mardin'de ayağı kırık at tedaviye alındı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde ayağı kırık halde gezen sahipsiz ata, Derik Belediyesi sahip çıktı

29 Mart 2018 19:05

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesinde ayağı kırık halde gezen sahipsiz ata, Derik Belediyesi sahip çıktı. Ekiplerin hayvan toplama aracıyla Derik\'e getirilen at, tedavi için Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi\'ne gönderildi. Derik ilçesine bağlı Boyaklı Mahallesi, Hamidiye mezrası sakinleri, bölgede gezen sahipsiz atın arka sağ ayağının kırık olduğunu görünce, Belediyeye haber verdi. Dün akşam saatlerinde, belirtilen adrese giden Belediye ekipleri, ayağı kırık atı, hayvan toplama aracı ile ilçe merkezine getirdi. Derik Belediyesi veterinerleri tarafından yapılan ilk kontrolün ardından ağrı kesici vurulan atın ayağı alçıya alındı. At için bugün sabah saatlerinde Mardin Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçilerek, yardım istendi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi\'nde görevli ekipler, bugün sabah saatlerinde Derik\'e gelerek ayağı kırık atı tedavi ve bakımının yapılması için Mardin\'e götürdü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Emrullah KARAKAŞDERİK Mardin DHA MARDİN DerikDerik BelediyesiEkiplerinDerikBüyükşehir Belediyesi Hayvan RehabilitasyonTedavi MerkeziBoyaklı Mahallesi HamidiyeBelediyeyeDünBelediyeAtMardin Büyükşehir BelediyesiBunun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24