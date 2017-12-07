(Görüntülü Haber) Mardin Üniversiteli gençlerden ABD'ye Dört Dilde Kudüs tepkisi

Nezir GÜNEŞ MARDİN, (DHA)MARDİN\'de, Artuklu Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir grup, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını kampuste düzenlediği yürüyüşten sonra dört dilde yaptıkları açıklama ile protesto etti. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce dillerindeki afiş ve dövizlerle İlahiyat Fakültesi önünde toplanan öğrenciler, ABD\'nin aldığı kararı protesto etmek amacıyla kampus içerisinde Kudüs yürüyüşü yaptı. Yürüyüş boyunca İsrail bayrakları yakılırken, İsrail ve Amerika aleyhinde slogan atan üniversiteli gençler, Edebiyat Fakültesi\'nin önünde basın açıklaması yaptı. İlk olarak Artuklu Üniversitesi akademisyenlerinden olan Filistin asıllı Prof.Dr. İhsan El Atiye bir konuşma yaptı. Arapça yaptığı konuşmasında Atiye, Kudüs ve Filistin hakkında bilgiler vererek, Kudüs\'ün bütün İslam ümmetinin ortak mirası olduğunu söyledi.Daha sonra Kürtçe bir konuşma yapan Doç.Dr. Mehmet Akbaş da, alınan bu kararın Müslümanları, İslam ümmetini birleştirmeye vesile olacağını savunarak, İsrail\'in Müslümanlar\'ın sessizliğine güvenerek bu kadar cesur davrandığını kaydetti. Müslümanlara seslenerek Kudüs davasında birlik olmaya çağıran Akbaş, gençlerden de Kudüs için her hafta ve her ay düzenli olarak bir bilinç oluşturulması çağrısı yaptı. Öğrenciler adına konuşan İbrahim Halil Yetim, Kudüs; İstanbul\'un, Kahire\'nin, Şam\'ın, Bağdat\'ın, Saraybosna\'nın, Mardin\'in ve diğer tüm şehirlerin gönül kardeşidir. Kudüs direnişin başkentidir. Kudüs insanlığın vicdanıdır. Kudüs varlığı ile ümmetin gözbebeğidir. Dolayısıyla Kudüs hiçbir şekilde pazarlık konusu edilemez ve asla terörist İsrail\'in başkenti olarak tanınanamaz. Tüm dünya bilsin ki! her Müslüman genç , yeni bir Selahaddin\'i Eyyubi olmaya adaydır. Tüm emperyalistler duysun ki her girişiminiz biz Müslüman gençler için yeni bir Selahaddin olma çağrısıdır. Ey Kudüs; Ümmetin çocukları olarak sana söz veriyoruz; Seninle özgürleşip, seninle dirilinceye kadar meydanlarda, senin soluğun ve senin haykırışın olacağız. Bunlar hamaset değildir. Biz Allah\'a ve ahiret gününe inanıyoruz. Haçlıların akıbeti ne olduysa Amerika, İsrail ve tüm emperyalistlerin akıbeti de o olacaktır. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır dedi. Mardin İHH Gençlik Komisyonu Başkanı Muhammed Şahin Doğu, ABD Başkanı Donald Trump\'ın açıklamasının ardından, alınan kararı protesto etmek için biraraya geldiklerini belirterek, Biz, o kararı tanımıyoruz. Kudüs, hiç bir zaman siyonistlerin değildir. Kudüs, Müslümanların ortak davasıdır. Amacımız burada bir duruş sergilemek. Kudüs Müslümanlarındır ve kimseye peşkeş çekilemez. Kudüs\'ün 3 dinin ortak merkezi olduğu doğrudur. Ancak Kudüs bize Selahattin Eyyubi\'nin, Osmanlının mirasıdır. Trump geri adım atana kadar tepkimizi sürdüreceğiz. Müslüman dik durur, biz de bu duruşumuzu herkese göstereceğiz diye konuştu.