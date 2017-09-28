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(Görüntülü Haber) Mardin merkezli 7 ilde uyuşturucu operasyonuna 15 tutuklama

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN merkezli 7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden, 15'i tutuklandı

28 Eylül 2017 02:32

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN merkezli 7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden, 15\'i tutuklandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK\'nın finans kaynaklarının kesilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 12 Eylül\'de 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, toplam 54 kilo 35 gram esrar ile 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 24 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinni ardından 25 Eyül günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15\'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Mardin E Tipi Cezaevi\'ne kondu, 9 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Aynı soruşturma kapsamında daha önce de 10 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin finans kaynaklarının kesilmesine yönelik mücadenin süreceği belirtildi.

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