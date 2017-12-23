(Görüntülü Haber) Maraş olaylarında ölenler anıldı

Haber-Kamera Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)MARAŞ olaylarında hayatını kaybedenler ölümlerinin 39\'uncu yıldönümünde düzenlenen programla anıldı. Erenler Kültür Derneği önünde toplanan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Muhittin Yıldız ile sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda kişi, olaylarda ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu pankartlarla Mağralı Mahallesi\'nde yapımı devam eden cemevine yürüdü. Burada yağmur altında gerçekleşen anma programında Alevi dedeleri gülbenk (Dua) okuyup, mum yaktı. YILDIZ SORUMLULAR BERAAT ETTİRİLDİ Polisin geniş önlem aldığı programda konuşan Muhittin Yıldız, Maraş olaylarının Cumhuriyet tarihinin katliamlarından biri olduğunu söyledi. Maraş olaylarının 12 Eylül darbesine zemin hazırlamak adına yapılan girişimlerden biri olduğunu öne süren Yıldız, şunları söyledi Katliamda resmi rakamlara göre 111 canımız katledildi, 1000\'in üzerinde kişi yaralandı. 552 ev, 289 işyeri yakılarak tahrip edildi. Katliamdan sonra Alevilerin yüzde 80\'i kenti terk etmek zorunda kaldı. Maraş katliamı geride kaldı, ne yazık ki sorumlular, sorumlu olanlar ya hiç yargılanmadan göstermelik yargılanıp berat ettirildiler. Maraş\'tan olan savaş değil bir katliamdır. Bu, Alevi- Sünni çatışması da değil, planlı ve örgütlü faşist bir saldırıdır. Hak ve hakikat ışığında hakka yürüyen cümle canlarımızın 39\'uncu yılında bir kez daha kendilerini sevgiyle, saygıyla anıyoruz. AİHM\'İM ALEVLİLERLE İLGİLİ KARARLARINI UYGULA CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç da Maraş olaylarının Anadolu coğrafyasında yaşanan en büyük acılardan biri olduğunu söyledi. Maraş olaylarının unutturulmak istediğini belirten Öztunç, şunları söyledi Ama biz unutmayacağız ve unutturmayacağız. Buradan çok kısaca bir çağrıda bulunmak istiyorum. AKP\'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 hafta önce Yunanistan\'a gitti. Yunanistan Başbakanı ile konuşurken \'Batı Trakya Türkleriyle ilgili AİHM\'den alınmış karaRlar var. Niye uygulamıyorsunuz\' diyerek hesap sordu. Ben de buradan sesleniyorum; Aleviler ile ilgili AİHM\'den alınmış kararlar var niye uygulamıyorsunuz Gidip orada AİHM kararlarını sorguluyorsanız, burada da AİHM kararlarını uygulayacaksınız, uygulamak zorundasınız.