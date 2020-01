(Görüntülü Haber) Manolya Onur son yolculuğuna uğurlandı

İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL (DHA) - TEDAVİ gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden eski Türkiye Güzeli Manolya Onur, Bebek Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul\'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası acil olarak hastaneye kaldırılan ve bir süre yoğun bakımda gören tedavi gören Manolya Onur dün akşam hayatını kaybetti. Ünlü isimler Manolya Onur\'a son görevlerini yerine getirmek için Bebek Camii\'ne geldi. Manolya Onur\'un sevgilisi Can Bozok ve kızı Prenses Nilüfer Elif Jah tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Can Bozok yaptığı açıklamada, \"Ben hayat arkadaşımı, sırdaşımı, dostumu kaybettim. Her zaman hayatımızın içindeydi . Çok üzgünüz bu duyguların tarifi yok\" dedi. Cenazeye katılan Oya başar ise \" Çok genç öldü. .Mekanı cennet olsun. Onu çok seviyorduk\" diye konuştu. Onur için cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Onur\'un cenazesi defnedilmek üzere Zincirlikuyu mezarlığına götürüldü. MANOLYA ONUR KİMDİR? 1975 Türkiye İkinci Güzeli Manolya Onur, 1955 yılında doğdu. Son Osmanlı halifesi Abdülmecid’in torunu Haydarabad Nizamı Mukarram Bereket Şah (84) ile 1990’da evlenip, 1994’te boşandı. Bu evlilikten Prenses Nilüfer Jah (Şah) (25) doğdu. Manolya Onur bir dönem eski eşinden 5 milyon dolar tazminat kazandığı haberleriyle de gündeme gelmişti.