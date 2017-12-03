(Görüntülü Haber) Manavgat'ta Dünya Engelliler Günü etkinliği

Mithat ABAKAN MANAVGAT, (DHA) Antalya\'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen engelliler günü etkinliğine katılan öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi\'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Kaymakam Mustafa Yiğit, Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, engelli aileleri ve vatandaş katıldı. Saygı duruşunun ardından işitme engelli öğrencilerin işaret diliyle okudukları İstiklal Marşı\'ndan sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Dr. Hüseyin Vural Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ali Hakan Öz yaptı. Dünya nüfusunun yüzde 10\'u, Türkiye nüfusunun ise yüzde 12\'sinin engelli olduğunu belirten Öz, Sayıların ve rakamların nitelikten öte hiçbir anlamı yok. Hepimiz birer engelli adayıyız, 1 saniye sonra yaşayabileceklerimizi dahi hiçbirimiz tahmin edemeyiz dedi. Eski yıllara göre insanların engellerinin bedende değil beyinde olduğunu anlamaya başladığını belirten Öz, Eğitimden sağlığa, belediyecilikten toplumsal alanlara kadar, aktif katılımların sağlanabileceği düzenlemeler hız kesmeden devam etmektedir. Çalışma yaşamına aktif olarak katılabilecekleri düzenlemeler yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki insan bir milletin en büyük sermayesidir. Toplumsal olarak huzur ve refaha erişmek için ayrım yapılmaksızın tüm insanlarımızın her alana katılması bir zorunluluktur diye konuştu. Dr. Hüseyin Vural Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu öğrenci korosunun şarkılar söylediği etkinlikte Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler ile sevgi çiçekleri ve yelpaze gösterisi; Milli Egemenlik İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri bir kelebeğin hikayesi; Özel Özlem Rehabilitasyon Merkezi öğrenciler ponpon dansı; Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri Kafkas oyunu gösterisi sundu. Kafkas oyunu gösterisinin ardından Türk bayrağı bir öğrenci tarafından Kaymakam Mustafa Yiğit\'e verildi.