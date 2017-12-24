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(Görüntülü Haber) Maltepe'de deniz canlıları kıyıya vurdu

MALTEPE'DE BALIKLAR KIYIYA VURDU * Prof

24 Aralık 2017 19:25

MALTEPE\'DE BALIKLAR KIYIYA VURDU * Prof. Dr. Yelda Aktan, \"Muhtemelen tabakalar arasında ani değişim meydana geldi. Balıklar şoka girerek daha sakin ve daha ılık ve sıcak bölgeleri tercih etmeye başladılar. Şokun verdiği sonuç diye tahmin ediyorum.\" Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA Maltepe\'de onlarca vatoz, kalkan ve kalamar kıyıya vurdu. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Aktan ile beraberindeki bir grup bölgede inceleme yaptı. Balıkçılar sabah saatlerinde, Maltepe Küçükyalı sahilde çok sayıda vatoz, kalkan ve kalamarın kıyıya vurduğunu gördü. Deniz canlılarının bazılarının hareketsiz olduğunu, bazılarının oldukça yavaş hareket ettiğini gören balıkçılar durumu yetkililere bildirdi. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri bölgeye gelerek inceleme yaptı. \"ŞOKUN VERDİĞİ SONUÇ DİYE TAHMİN EDİYORUM\" Prof. Dr. Yelda Aktan, \"Öncesinde bir bilimsel çalışma yapmadık ama muhtemelen birkaç gündür devam eden soğuk hava şartları, yağmurlar, balıkçıların dediğine göre su da geriye çekilme varmış; muhtemelen tabakalar arasında ani değişim meydana geldi. Balıklar şoka girerek daha sakin, daha ılık ve sıcak bölgeleri tercih etmeye başladılar. Şokun verdiği sonuç diye tahmin ediyorum. Oksijen muhtemelen doygunluk seviyesindedir; ama tabi ölçüm yapıp bakmak lazım. Genelde ilk bakışta söyleyebileceklerim bunlar\" dedi. \"ANALİZ YAPIP BAKMAK LAZIM\" \"Bazı balıkçılar balıkları toplamışlar. Bu balıkların yenmesinde herhangi bir sıkıntı olur mu?\" şeklinde soruya Aktan, \"Önce bir bakmak lazım, neden acaba bu halde diye. Mesela toksik bir türden kaynaklı olabilir, onların etkisiyle de olabilir. Analiz yapıp bakmak lazım\" diye cevap verdi.

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