(Görüntülü Haber) Maltepe'de bina girişinde göçük; binadakiler tahliye edildi (2)

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-MALTEPE\'de, inşaat alanında göçük meydana geldi. 4 katlı binanın girişi de çökünce binadakiler tahliye dildi. Olay, saat 23.00 sıralarında Çınar Mahallesi Bahriye sokakta meydana geldi. 4 katlı binanın yan tarafındaki inşaat alanında, yağışlı havanında etkisiyle büyük bir gürültüyle göçük meydana geldi. 12 dairenin bulunduğu binanın giriş bölümünün tamamen çöktüğünü gören bina sakinleri durumu polis ve itfaiyeye haber verdi. BİNA SAKİNLERİ İTFAİYE ARACIYLA TAHLİYE EDİLDİ Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada oturanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Tahliye sırasında yaşlı bir kadın gözyaşı döktü. Yaşlı kadını itfaiye ekipleri sakinleştirdi. İNŞAAT ÇALIŞANLARI BİNANIN GİRİŞİNE AHŞAP KÖPRÜ YAPTI İtfaiye ekipleri binada mahsur kalanları tahliye ederken, inşaat çalışanları da bina girişine ahşap köprü yaptı. BİNA SAKİNLERİ OLAY ANINI ANLATTI Bina sakinlerinden Nuran Özgül \"Ben bir gürültüyle sıçradım, eşime dedim ki \'kepçe devrildi Engin\' dedim, inşaat var. Dedi ki \'Kepçe kalmıyor ki bu saatte.\' \'Ben bakacağım\' dedim. Aşağı geldim ki, binanın altı gitmiş. Evden kendimizi dışarı atmak için uğraştık.\" dedi. Engin Özgül de, \"Gürültü üzerine, yandaki barakalar falan yıkıldı zannettik önce. Eşim \'Bir bakayım çok büyük gürültü oldu\' falan deyince, çıktık ki, kapıdan çıkılmıyor. Baktık ki, göçmüş her taraf. Belki göçüğün altında bir insan kaldı onu da bilemiyoruz yani. Apartmanın girişi devamlı faal olan bir yer. 15 dakika önce çöp dökmek için çıkmıştım. Yani 15-20 dakikayla kurtardık.\" diye konuştu. GİDECEK YERİ OLMAYANLAR OTELE YERLEŞTİRİLECEK Yaklaşık 50 kişinin yaşadığı bina tamamen tahliye edildi. Bina sakinlerinin bir bölümü akrabalarının yanına giderken, gidecek yeri olmayanlar Maltepe Belediyesi tarafından otele yerleştirildi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.