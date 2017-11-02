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(Görüntülü Haber) Malkara'da 4 ev, yangında kullanılmaz hale geldi

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, 4 ev kullanılmaz hale geldi

02 Kasım 2017 20:49

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Malkara İlçesi\'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, 4 ev kullanılmaz hale geldi. Dumandan etkilenen 53 yaşındaki Ayten Garip, hastaneye kaldırıldı. Gazibey Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak\'taki Hasan Hüseyin Garip\'e ait tek katlı evin çatısında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikte bulunan Hüsamettin Taşocak, Ümit Balkır ve Çiğdem Akyol\'a ait evlere de sıçradı. İtfaiyeye haber veren mahalle sakinleri, alevlere hortumlarla su sıkarak müdahale etti. TREDAŞ sokağın elektriğini keserken, itfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü. Yangında 4 ev kullanılmaz hale geldi. Evsahiplerinden Ayten Garip, dumandan etkilenerek baygınlık geçirince ambulansla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ile diğer siyasi parti başkan ve temsilcileri olay yerine gelerek yangın hakkında bilgi aldı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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