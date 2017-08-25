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(Görüntülü Haber) Malazgirt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

MUŞ, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın katılacağı, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferinin 946'ncı yıldönümü törenleri için son hazırlıklar da tamamlandı

25 Ağustos 2017 15:12

MUŞ, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın yarın katılacağı, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferinin 946\'ncı yıldönümü törenleri için son hazırlıklar da tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte katılması beklenen 26 Ağustos Malazgirt Zaferinin 946\'ncı yıldönümü törenleri, bayraklarla donatılan Zafer Anıtı’nın bulunduğu meydanda gerçekleştirilecek. Törenlerde Anadolu’nun kapısının temsili anahtarı Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a verilecek ve Malazgirt Zaferi temsili olarak canlandırılacak. Alanda kurulan kıldan yapılan \'Han\' çadırında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte protokol üyeleri ağırlanacak ve Muş yöresine has yemekler ikram edilecek. Kutlama programı, bugün gece yarısı Mescid Alan Sahnesinde ilahi ve kasidelerin okunması ile başlayacak. Saat 00.13\'te sala verilecek. Sabah namazı kılınacak. Saat 09.00\'da Atlı Okçuluk ve Atlı akrobasi gösterileri, Okçuluk muharebe oyunları yapılacak. Saat 13.40\'da Kuran-ı Kerim okunmasının ardından Malazgirt\'le ilgili bir sunum yapılacak. Saat 14.00\'te Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanında Malazgirt Zaferiyle ilgili konuşma yapacak. Muş Valisi Aziz Yıldırım ve Ak Partili Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yurt içinden ve dışından kutlamaları izleyecek olanların barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü önlemin alındığını söyledi. Vali Yıldırım ve Belediye Başkanı Asya, gelenlerin sayısının fazla olması halinde vatandaşların konukları evlerinde ağırlayacağını belirtti.

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