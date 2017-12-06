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(Görüntülü Haber) Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, polislerin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 1 kilo 65 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

06 Aralık 2017 19:20

MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, polislerin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 1 kilo 65 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticaret ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında kent girişinde oluşturduğu denetim noktasında şüpheli gördüğü araçları durdurarak aradı, içinde bulunanları kimlik kontrolünden geçirdi. Durdurulan bir otomobildeki M.E. ve F.G.\'nin yöneltilen sorulara çelişkili cevaplar vermesi polisi kuşkulandırdı. Bunun üzerine polislerin eğitimli köpekle arama yaptığı otomobilin gizli bölmelerine saklanmış 5 paket içerisinde 1 kilo 65 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, otomobildeki M.E. ve F.G.\'yi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.

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