(Görüntülü Haber) Malatya'da davulcuların sıra kavgası: 1 ağır yaralı

Mikail PELİT/ MALATYA, (DHA) - MALATYA\'da, düğüne giden davulcular \'sıra\' kavgası nedeniyle birbirlerine girdi. Olayda, 1 davulcu vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Malatya\'nın Akpınar Mahallesi\'nde bulunan ve davulcuların sıklıkla gittikleri kahve önünde, gidilecek düğünlerle ilgili sıra kavgası başladı. Bu sırada kimliği belli olmayan 1 kişi elindeki bıçakla davulcu Abuzer Taş\'ı boğazından ve sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan Abuzer Taş, Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Abuzer Taş\'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına alan polis Abuzer Taş\'ı yaralayanı yakalamak için çalışma başlattı. Ayrıca olayların büyümemesi için, düğün davulcularının bulunduğu mekanlarda ek önlemler aldı.