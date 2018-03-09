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(Görüntülü Haber) MAKÜ'lü öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - MEHMET Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla düzenlediği etkinlikte, komando andı okudu

09 Mart 2018 13:16

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - MEHMET Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek amacıyla düzenlediği etkinlikte, komando andı okudu. MAKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı\'na destek amaçlı düzenledikleri etkinlik öncesi fakülte binası önünde toplandı. El ele tutuşarak insan zinciri oluşturan, ardından bedenleriyle \'AFRİN\' yazan öğrenciler, şehitler için saygı duruşunda bulundu. Öğrenciler daha sonra programa katılan akademik ve idari personelle beraber komando andını okudu.

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