(Görüntülü Haber) MAKÜ'de Türk müziği konseri

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) MEHMET Akif Ersoy Üniversitesi\'nde (MAKÜ) İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri tarafından Türk müziği konseri düzenlendi. İkinci Uluslararası Müzik Kültür Sanat Günleri kapsamında düzenlenen konseri Vali Şerif Yılmaz, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kılınç, MAKÜ Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Zeki Nacakçı, öğrenciler, öğretim üyeleri ve vatandaş izledi. Konserde, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri tarafından Hüseyin Peşrev, Hüseyni Saz Semaisi, Hüseyni Çeçen Kızı, Nazende Sevgilim, Bahar ve Şenlik Reksi, Def Dansı, Hicaz Saz Semai, Hicaz Dolap, Hicaz Sirto, Yağcılar Zeybeği, Arpa Buğday Daneler, Denizin Dibinde Hatçam, Dirmilcik\'ten Gider Yaylanın Yolu, Giresun karşılaması seslendirildi. Eserlere zaman zaman izleyiciler de eşlik etti. Konser sonunda Vali Şerif Yılmaz ve Rektör Adem Korkmaz ayakta alkışlanan sanatçılara plaket ve çiçek takdim etti. MAKÜ Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi\'nin 3 yıl önce faaliyete geçtiğini söyleyen Merkez Müdürü Prof. Dr. Zeki Nacakçı, \"Geçen yıl Müzik Kültür ve Sanat Günlerinin ilkini birçok etkinlikle düzenlemiştik. Bu sene ikincisini yaptık. Almanya Hildesheim Üniversitesi\'nden viyolonsel sanatçısı Helmut Rocholl öğrencilerimize seminerler verdi. Bugünkü konserimiz de İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı hocalarımız Türk müziğinden güzel örnekler sundu. Bundan sonraki amacımız Müzik Kültür Sanat Günlerini daha da büyütmek\" dedi.