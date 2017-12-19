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(Görüntülü Haber) Maçka Parkı'ndaki "kıyafet" tartışması davası başladı

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Maçka Parkı'nda kıyafete müdahale ettiği iddia edilen özel güvenlik görevlisi Savaş İlter ile  Çağla Köse'nin "Hakaret" suçundan yargılandıkları davaya başlandı

19 Aralık 2017 15:18

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Maçka Parkı\'nda kıyafete müdahale ettiği iddia edilen özel güvenlik görevlisi Savaş İlter ile  Çağla Köse\'nin \"Hakaret\" suçundan yargılandıkları davaya başlandı. Hakim karşısına çıkan Çağla Köse ve güvenlik görevlisi Savaş İlter avukatlarıyla birlikte savunma yapmak için süre talebinde bulununca duruşma ertelendi. 

İstanbul 43.Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki ilk duruşmada Çağla Köse ve Savaş İlter \"müşteki-sanık\" sıfatıyla hazır bulundu. Güvenlik görevlisi Savaş İlter, avukatı geldikten sonra savunma yapacağını belirtti. Çağla Köse de \"Ben de yeni avukat bulabildim, bu nedenle daha sonra savunma yapmak istiyorum\"dedi. Bunun üzerine mahkeme, her iki sanığa avukatlarıyla birlikte savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.


 

İDDİANAME

İddianamede, Maçka Demokrasi Parkı\'nda 29 Temmuz 2017\'de kıyafet nedeniyle tartışma çıktığı anlatılıyor. Güvenlikçi Savaş İlter\'in \"Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca \'Güvenlik bizi koruyamadı\' diyorsunuz\" demekle Çağla Köse\'ye \"alenen hakaret\" ettiğini, Köse\'nin de aleni tahrik altında güvenlik görevlisine \"Manyağa bak ya, polis getirmiş, hangi akla hizmet polis getirmiş?\" diyerek \"hakaret\" ettiğini belirtiliyor. Güvenlikçi İlter\'in \"hakaret\" suçundan 3 aydan 2 yıla, Çağla Köse\'nin ise \"Kamu görevlisine hakaret\" suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması isteniyor. 

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