(Görüntülü Haber) Lüks otomobilini tamire bıraktı, parça parça geri aldı

MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de, lüks otomobilini tamirhaneye bırakan M.N.A, aracının parçalara ayrıldığını görünce şok oldu. Olay, merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi\'ndeki tamirhanede meydana geldi. Gürcistan\'dan aldığı lüks otomobiliyle Mersin\'e tatile gelen Ankaralı M.N.A., aracı bozulunca E.U\'nun tamirhanesine gidip bıraktı. Aradan bir süre geçtikten sonra, tamirhanenin eski çalışanlarından biri tarafından aranan M.N.A., aracının parçalanıp satıldığını öğrendi. Bunun üzerine Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği\'ne başvuran M.N.A., yaşadıklarını anlattı. İhbar üzerine tamirhaneye baskın düzenleyen ekipler, lüks aracı parçalanmış halde buldu. Aracının sökülen parçalarının bir kısmını gören M.N.A. yaşadıkları üzerine şok olurken, E.U. parçaları sattığı iddiasıyla gözaltına aldı. Benzer suçlardan 23 kaydı bulunan E.U, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.N.A.\'ya araçtan kalan parçalar teslim edildi.