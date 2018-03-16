(Görüntülü Haber) Lokanta gibi dernek

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE\'de, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Şubesi\'nce burs verilen öğrencilere ve dernek gönüllüsü gençlere, hafta içi her gün akşam yemeği, hafta sonları ise kahvaltı veriliyor. Yemekler, dernek üyesi kadınlar tarafından evlerde hazırlanarak, getiriliyor. Bazı günlerde ise öğrenciler, dernekte kendi yörelerine ait yemekler yapıyor. Çanakkale\'de, 24 yıldır faaliyette bulunan ÇYDD Şubesi tarafından üniversite, lise ve ilkokul düzeyinde 250 öğrenciye, eğitim- öğretim yılı içinde kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması için çeşitli eğitim programları düzenleniyor. Dernek binasında öğrencilere pazartesi günü İngilizce, salı günü Çocuk Kulübü, çarşamba günü Bilim ve Sağlık Kulübü, perşembe günü kodlamaca, cuma günü Genel Gençlik Toplantısı, cumartesi günü Deniz Yıldızı ve pazar günü ise İngilizce ve müzik eğitimi veriliyor. Dernek tarafından aynı zamanda 250 öğrenciden 173\'üne burs imkanı da sağlanıyor. ÖĞRENCİLERE EV YEMEĞİ Haftanın 7 günü düzenlenen eğitim programlarının yanı sıra sosyal aktivitelerin de gerçekleştirildiği ÇYDD şubesi, aynı zamanda lokanta görevi de görüyor. Eğitim programlarına katılan öğrencilere her akşam dernek üyesi kadınlar tarafından hazırlanan ev yemekleri ikram ediliyor. Öğrenciler, bu sayede aile ve sıcak ev ortamı havasını birebir yaşama imkanı elde ediyor. Hafta içi akşam yemeklerinin yanı sıra hafta sonları da öğrencilere sabah kahvaltıları veriliyor. Türkiye\'nin değişik illerinden Çanakkale\'ye okumaya gelen ve eğitim programlarına katılan öğrenciler, kendi yörelerine ait yemekleri hazırlayıp, dernekteki diğer öğrencilerin tatmasına ve farklı kültürleri tanımasına olanak sağlıyor. \'YEMEK ÇEŞİTLERİNİ TANIMA ŞANSI YAKALIYORUZ\' ÇYDD Şube Başkanı Prof. Dr. Kenan Kaynaş, derneğin amaçları doğrultusunda değişik eğitim programlarıyla üniversiteli, liseli ve ilkokul düzeyinde okuyan gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayamaya çalıştıklarını söyledi. Dernek olarak ihtiyacı olan gençlere burs sağladıklarını da belirten Prof. Dr. Kaynaş, şöyle konuştu: \"Gençlerin eğitimde eşitliği yakalamasını sağlıyoruz. Dernek olarak mezun oluncaya kadar bu öğrencilerimize destek oluyoruz. Özellikle aile geliri az ve başarılı olan öğrencilere bu desteği vermeye çalışıyoruz. Dila Kurt Eğitim Evi\'nde faaliyet gösteren eğitim programlarına katılan gençlerimize bu yılki eğitim- öğretim dönemi başından itibaren hafta içi akşam yemekleri, hafta sonu ise kahvaltı veriyoruz. Bu sayede öğrencilerin bütçelerine bir miktar katkı sağlamaya çalışıyoruz. Akşamları dernekte öğrencilere verilen yemeklerin tüm hazırlanışı, tüm masrafları derneğimiz tarafından karşılanıyor. Yemekler, dernekteki yönetim kurulu bayan arkadaşlarımız tarafından evlerinde yapılıyor. Derneğimizin yönetim kurulunda yer alamayan ama derneğimize üye olan kişiler tarafından da bu yemek desteği sağlanıyor. Türkiye\'nin dört bir yanından Çanakkale\'ye gelen gençlerimiz memleketlerine özgü özledikleri yemekleri de burada hazırlıyorlar. Biz de bu yemek çeşitlerini tanıma şansı yakalıyoruz. Gençlerimiz kendi aralarında yemek yarışına da giriyor. Bu sayede Türkiye\'nin değişik bölgelerinden gençlerimizin kültürlerini tanımış oluyor. Diyarbakır\'dan, Samsun\'dan, Hatay\'dan gelen arkadaşlarımız bize annelerinin ve yörelerinin yemeklerini tattırmış oluyor. Bu yemek etkinliği aynı zamanda öğrencilerimiz için daha samimi bir ortamda kaynaşma platformu oluyor. Sosyal ilişkileri güçleniyor ve gelişiyor.\" \'İLETİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMA AÇISINDAN YARARLI BULUYORUM\' Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencisi Furkan Dalıcı, geçen yıl ÇYDD\'nin eğitim programlarına katıldığını söyledi. Türkiye\'nin değişik yerlerinden gelen gençlerle kaynaştığını ve onların kültürlerini tanıdığını belirten Dalıcı, şöyle konuştu: \"Derneğimizde düzenlenen yemek etkinliğinde tatmadığım lezzetleri tatma şansı buldum. Aile gibi sıcak bir ortam içindeyiz. Sağ olsun ağabeylerim ve ablalarım beni içlerine kabul etti. Yabancılık çekmedim. Burada birçok konu hakkında bilgi sahibi oldum. Derslerimde eksik olduğum bölümlerde çoğu kez ağabeylerim ve ablalarım bana yardımcı oldu.\" Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Seramik ve Cam Bölümü öğrencisi Tolunay Örsevur ise \"Tekirdağ\'dan geldim. Burada en çok Tekirdağ köftesini özlüyordum. Dernek\'te memleketim köftesini yeme fırsatı yakaladım. Memleket hasretini bir nebze olsa da hissettim. Dernekte düzenlenen birçok faaliyetin insanlararası ilişkileri ve iletişimi kolaylaştırma açısından çok yararlı buluyorum\" dedi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Şubesi ile 3 yıl önce Ayşe Kulin\'in kitabı \'Türkan\' ile tanıştığını kaydeden ÇOMÜ Ebelik Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi Burcu Kent de \"Hayatımda 3 sene boyunca çok şey değişti. Burası bir eğitim yuvası bana çok şey kattı. Eğitim programlarına gelip gidiyoruz. Burada bir aile ortamı var. Hocalarımız bize çeşitli imkanlar ile yardımcı oluyor\" diye konuştu.