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(Görüntülü Haber) Lisenin kalorifer kazanı patladı: 1 ölü, 6 yaralı (3)

Gürkay GÜNDOĞAN- Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kalorifer kazanında meydana gelen patlamada hizmetli Selahattin Köse öldü, okul müdürü, 1 hizmetli ve 4 öğrenci yaralandı

07 Kasım 2017 13:35

Gürkay GÜNDOĞAN- Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin kalorifer kazanında meydana gelen patlamada hizmetli Selahattin Köse öldü, okul müdürü, 1 hizmetli ve 4 öğrenci yaralandı. Patlama, saat 08.00 sıralarında 4 katlı okul binasının yanında bulunan tek katlı kalorifer dairesinde meydana geldi. Sabah öğrenciler henüz okula gelmeden önce kalorifer kazanı yakıldı. Bir süre sonra öğrencilerin okula gelmeye başladığı sırada kazan, büyük bir gürültüyle patladı. Patlama ile birlikte binanın duvarı yıkıldı. Okulda görevli hizmetli Selahattin Köse, duvarın altında kaldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla duvarın altından çıkarılan Köse\'nin öldüğü belirlendi. Patlama nedeniyle okulun bahçesinde bulunan okul müdürü, 1 hizmetli ve 4 öğrenci de hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Patlama nedeniyle okulun bahçesindeki servis minibüsünün camları kırıldı, bazı araçlar hasar gördü. Patlama nedeniyle okul bugün 1 gün süreyle tatil edildi. Çacuma Kaymakamı Serkan Keçeli, yaralıların hastanedeki tedavileri ardından taburcu edildiğini, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi.

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