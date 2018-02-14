(Görüntülü Haber) Liselilerden Mehmetçiğe destek

Onur Can BULAT(POZANTI), Adana (DHA) ADANA\'nın Pozantı ilçesindeki Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi\'nden 220 öğrenci kermes düzenleyerek topladıkları parayı Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı. Pozantı\'dan Mehmetçiğe Selam projesi adı altında düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler ilçedeki şehitliğe ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Şehitlikte düzenlenen programda, öğrencilerin Mehmetçiklere yazdıkları duygu dolu mektupları okudu. Pozantı İlçe Kaymakamı Taner Tengir, etkinliği düzenleyen Okul Müdürü Adem Yılmaz\'ı tebrik etti. Kaymakam Tengir, öğrencilerin kermes sonrası topladıkları parayı Mehmetçik Vakfı\'na bağışlamasının önemine dikkat çekerek, Pozantı oldukça duyarlı bir ilçe, toplumsal konularda ilk atağa kalkan bir ilçe. Böyle bir ilçede arkadaşlarımızla birlikte görev yapmanın zaten mutluluğunu onurunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde hem Pozantı Aşçıbekirli hem de Fındıklıdan şanlı askerimize yine destek ve yardım gönderildi. Tabi bedenlerimiz burada ama tüm Türkiye olarak tüm Anadolu olarak kalbimiz ruhumuz Afrin\'de çarpışan askerlerimizle beraber. Allah onların yar ve yardımcısı olsun dedi.