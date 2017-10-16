(Görüntülü Haber) Liselilerden, lösemi hastası Kutay için yardım kampanyası

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, 4 ayı aşkın süredir lösemi tedavisi gören lise öğrencisi Kutay Gönültaş\'ın tedavi masrafları için yardım kampanyası başlattı. Zonguldak\'ın Kilimli İlçesi\'ndeki Eren Enerji Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü 12\'nci sınıf öğrencisi Kutay Gönültaş, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde 4 aydır lösemi tedavisi görüyor. Gönültaş\'ın sınıf arkadaşları, ona moral vermek ve destek olmak için saçlarını \'sıfıra\' kestirirken, bir destek de Bartın TOBB Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerinden geldi. Okulda, 12\'nci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Canberk Çağdaş öncülüğünde yardım kampanyası başlatıldı. Okul Müdürü Naci Yıldız ve öğretmenler ile diğer öğrenciler de kampanyaya destek verdi. Öğrenciler, kampanya kapsamında okulun bahçesinde toplanıp objektife el sallayarak çektirdikleri fotoğrafı Kutay Gönültaş\'a göndererek moral vermeye çalıştı. 2 yın önce Kutay Gönültaş ile aynı okulda eğitim gören Canberk Çağdaş, Kutay\'ı o zaman tanıdığını ve arkadaş olduklarını söyleyerek şöyle konuştu: \"Haberlerde Kutay için arkadaşlarının saçlarını kazıttığını gördük. \'Biz ne yapabiliriz?\' diye düşündüm. Ve yardım kampanyası yapmak aklıma geldi. Zonguldaktaki kardeşimiz için geçtiğimiz hafta Çarşamba günü yardım kampanyası başlatmıştık. Şu ana kadar 750 TL para toplandı. Buradaki amacımız bir farkındalık yaratmak. Ülkemizdeki tüm lösemili hastalar için bütün insanlarımız bu duyarlılığı göstermesi gerekir. Yardım kampanyasında miktar bizim için önemli değildi. Önemli olan Kutay\'ın yanında olduğumuzu göstermemiz, ona bu mesajı vermemiz ve farkındalık oluşturmak.\" Okul Müdürü Naci Yıldız da öğrencileri duyarlı davranışları nedeniyle teşekkür etti.