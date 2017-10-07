T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Liseli kız, sokakta cinayet işledi

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Aleyna İncedağ, tartıştığı 15 yaşındaki Melih Efeler'i tek bıçak darbesiyle göğsünden bıçakladı

07 Ekim 2017 17:34

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Aleyna İncedağ, tartıştığı 15 yaşındaki Melih Efeler\'i tek bıçak darbesiyle göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Melih Efeler kurtarılamadı. Aleyna İncedağ, gözaltına alındı. Olay dün saat 15.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi Merkez Sokak\'ta meydana geldi. Daha önceden birbirlerine hakaret edici sözler kullandıkları için aralarında husumet bulunduğu öne sürülen öğrenci olmayan Melih Efeler ile liseli Aleyna İncedağ, sokakta karşılaşınca tartıştı. Tartışma ardından Aleyna İncedağ, Melih Efeler\'in tek bıçak darbesiyle göğsünden yaraladı. Aleyna İncedağ, bıçağı yere atıp kaçtı. Efeler, çevredekilerinçağırdığı ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Efeler, doktorların çabasına rağmen kurtarılmadı. Polis ekipleri Aleyna İncedağ\'ı kısa süre sonra kent merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan İncedağ, polislere Melih Efeler ile aralarında eskiye dayanan husumet bulunduğunu, yolda karşılaştıklarında tartıştıklarını anlattı. İncedağ, Melih Efeler\'in üzerine doğru gelmesi üzerine yanında taşıdığı bıçağı çıkarıp ona doğru salladığını söyledi. Genç kız, yapılan sorgu ardından adliyeye sevk edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİRAleynaMelih EfelerHastaneyeOlayMahallesi Merkez SokakDahaTartışmaEfelerEskişehir Yunus Emre Devlet HastanesiPolisGözaltınaGenç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24