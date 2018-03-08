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(Görüntülü Haber) Lisede yangın ve deprem tatbikatı

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'da Esentepe Anadolu Lisesi'nde Sivil Savunma Haftası nedeniyle gerçekleştirilen yangın ve deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

08 Mart 2018 19:22

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN\'da Esentepe Anadolu Lisesi\'nde Sivil Savunma Haftası nedeniyle gerçekleştirilen yangın ve deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.İtfaiye ekipleri tarafından Esentepe Anadolu Lisesi öğrencilerine ilk olarak deprem anında ne yapmaları gerektiği konusunda bilgiler verilirken, öğrencilerden bazıları ise binada itfaiye araçlarının merdivenleri yardımıyla senaryo gereği depremden kurtarıldı. Daha sonra bahçede yakılan ateşi olası bir durumda yangın tüpleri nasıl kullanmalı şeklinde uygulamalı eğitim verildi. Amaçlarının öğrencilerin olası bir yangın ve doğal afet durumunda nasıl davranmaları gerektiği konusunda pratikte eğitim vermek olduklarını belirten İtfaiye Müdürlüğü görevlisi Mustafa Er, Öğrencilerimize teorikte değil, direk pratikte faydalı olduğu için itfaiyeyi ve yangın depremi anlatıyoruz. Bir olası acil durumda ne yapmaları gerektiğiyle ilgili pratik olarak bilgi veriyoruz, uygulamalı olarak gösteriyoruz ve bunun eğitim olarak öğrenciler için çok faydalı olduğunu düşünüyoruz dedi. Günlük yaşamda beklenmedikleri yangın ve afet gibi durumlarda öğrencilere ders niteliğinde eğitim verdiklerini belirten Okul Müdürü Evren İnan ise Adıyaman Esentepe Anadolu Lisesi olarak günlük yaşantımızın beklenmeyen zamanlarında karışımıza çıkabilecek deprem, sel, yangın doğal afet gibi durumlarda öğrencilerimizin nasıl davranmaları gerektiğini kendilerine öğretmek adına bir tatbikat gerçekleştirdik diye konuştu.

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