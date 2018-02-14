(Görüntülü Haber) Lise öğrencisi, eski sevgilisinin yeni erkek arkadaşı tarafından dövüldü

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da lise öğrencisi Y.Ö. (17), iddiaya göre 2 ay önce ayrıldığı sevgilisi aynı yaştaki B.A. ile konuşmaya geldiğinde genç kızın yeni sevgilisi H.A. (17) ve arkadaşları tarafından dövüldü. Y.Ö.\'nün yanındaki arkadaşı M.Ü. de (17) kalçası ve belinden bıçakla yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Olay, bugün Gevher Hatun Mahallesi Karaman Devlet Hastanesi yakınında meydana geldi. Y.Ö., iddiaya göre 2 ay önce ayrıldığı B.A.\'yı arayıp, konuşmak istediğini söyledi. B.A., buluşma yerine yeni sevgilisi H.A., sevgilisinin arkadaşları F.K.(17) ve aynı yaştaki K.N. ile geldi. Arkadaşı M.Ü. ile gelen Y.Ö., eski sevgilisi B.A.\'nın yeni sevgilisi H.A. ile tartışmaya başladı. Tartışma her iki tarafın da arkadaşlarının katılmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada Y.Ö. aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle, M.Ü. de kalçası ve belinden bıçakla yaralandı. Yaralılar, yakındaki devlet hastanesine kaldırıldı. B.A. da yeni sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte gözaltına alındı.