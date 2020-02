(Görüntülü Haber) Libyalı öğrencilerin mezuniyet sevinci

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde (İYYÜ) İşletme Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan 22 Libyalı öğrenci düzenlenen bir törenle diplomalarını aldı. Törende konuşan İYYÜ Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, \"Sizler bizim bundan sonra gönül elçimiz, köprümüz olacaksınız. Biz sizleri her zaman İstanbul Yeni Yüzyıl ailesinin bir ferdi sayacağız\" dedi. 2017-2018 akademik yılında İYYÜ\'nün Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde işletme Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan 22 Libyalı öğrenci törenle mezun oldu. Üniversitenin Alev Ofluoğlu Konferans Salonu\'nda düzenlenen mezuniyet törenine İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Libya Akademik Ataşesi Dr. Abdullatif Latif, Libya Askeri Ataşesi Tuğgeneral Ali Turmal, Mohammed Elajnef, öğretim üyeleri ve öğrencilerin aileleri katıldı. Öğrenciler adına konuşma yapan Majdi Mohammed Melhes, kendilerine sunulan imkânlar için üniversiteye teşekkür etti. \"LİBYA TÜRKİYE İÇİN HER ZAMAN KARDEŞ, DOST ÜLKEDİR\" Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Libya Milli Marşı ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacısalihoğlu, \"Biz bu mezuniyet törenin ikincisini icra ediyoruz. Bizim için oldukça önemli, heyecan verici. Çünkü Türk milleti hep şöyle bilir Libya Türkiye için her zaman kardeş, dost ülkedir. Biz sizlerle birlikte bu eğitim nedeniyle beraber olmaktan büyük mutluluk duyduk. Bu mutluluğu her daim yaşamak istiyoruz\" diye konuştu. \"SİZLER BİZİM GÖNÜL ELÇİMİZSİNİZ\" Öğrencilerin gönül elçileri olduklarını belirten Prof. Dr. Hacısalihoğlu, \"Sizler bizim bundan sonra gönül elçimiz, köprümüz olacaksınız. Biz sizleri her zaman İstanbul Yeni Yüzyıl ailesinin bir ferdi sayacağız. Biz sizi unutmayacağız, siz de bizi unutmayacaksınız. Ailelerinizin yanında çok güzel pırıl pırıl çocuklarımızı görüyorum, inşallah onlar da bizim üniversitemizde okuyacaklar\" ifadelerini kullandı. Törenin sonunda, Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Libya Akademik Ataşesi Dr. Abdullatif Latif’e,Rektör Prof. Dr.Yaşar Hacısalihoğlu da, Tuğgeneral Ali Turmal’a hediyelerini sundu. Tören sonunda öğrenciler hep birlikte kep atarken, aileleriyle bol bol fotoğraf çektirdiler.