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(Görüntülü Haber) Lapseki'de bir kişi 2 kilo 320 gram Bonzai ile yakalandı

Orhan AKTUĞ LAPSEKİ(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesi feribot iskelesinde şüpheli hareketlerde bulunan H

02 Şubat 2018 16:24

Orhan AKTUĞ LAPSEKİ(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE\'nin Lapseki ilçesi feribot iskelesinde şüpheli hareketlerde bulunan H.T\'nin (42) üzerinde polis tarafından yapılan üst aramasında siyah bir poşet içinde uyuşturucu maddesi olan 2 kilo 320 gram bonzai ele geçildi. Gelibolu İlçesinden arabalı feribot ile Lapseki ilçesine giden yolcu H.T. feribot içinde elinde siyah bir büyük poşet ile şüpheli hareketlerde bulundu. H.T\'nin hareketlerinden şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Gece yarısı Lapseki Feribot İskelesinde bekleyen polis ekipleri, feribot\'un iskeleye yanaşmasıyla birlikte H.T\'nin üzerinde üst arama yaptı. Yapılan aramada H.T\'nin elinde bulunan siyah poşet içinde uyuşturucu maddesi olan 2 kilo 320 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli H.T. ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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