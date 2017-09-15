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(Görüntülü Haber) Kuzey Ege'de tatilci yoğunluğu sürüyor

Fatih Emrah ERDOĞAN EDREMİT (Balıkesir), (DHA) BALIKESİR'in turistik ilçelerinden Edremit'te sonbaharın ilk ayı da hareketli geçiyor

15 Eylül 2017 13:55

Fatih Emrah ERDOĞAN EDREMİT (Balıkesir), (DHA) BALIKESİR\'in turistik ilçelerinden Edremit\'te sonbaharın ilk ayı da hareketli geçiyor. Kuzey Ege sahillerindeki otellerde doluluk oranlarının yüzde 60 civarında olduğu açıklandı. Geçtiğimiz senelerde okulların açılması yaklaşınca boşalan Kuzey Ege sahillerinde, eylül ayının ilk 15 günü itibariyle yüzde 60\'a yaklaşan doluluk oranı yaşandı. Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde olduğu Edremit Körfezinde de sahiller dolu. Sıcak havanın ve denizin tadını çıkaranları ağırlıklı olarak emekliler ile Almanya\'dan gelen gurbetçiler oluşturuyor. Sahiller hava kararana kadar tatil keyfi yapanlar kadar, akşam saatlerinden itibaren ise balık tutanlarla renkleniyor. Bölgede tatil yapan vatandaşlar, Eylül ayı Edremit sahillerinin en güzel değerlendirilebileceği dönemlerden biri. Yoğunluk olarak azalma olurken, hem deniz suyu sıcaklığı hem de doğanın, Kazdağları\'nın eşsiz dokusu çok güzel hissediliyor diyor. Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz, yapılan etkinlik ve tanıtımlarla Kuzey Ege de sezonun uzamaya başladığını söyledi. Yavuz, Geçtiğimiz yıl sezon erken kapanmıştı. Bölgemiz bu yıl 2017 yaz sezonunu ise hareketli bir şekilde geçirdi. Önümüzdeki hafta başından itibaren bu oranlar düşse de sezonun Ekim\'e kadar sürmesi yönünde beklentilerimiz var. Şu an ağırlıklı olarak bölgede emekliler ve Almanya\'dan gelen gurbetçilerimiz var. Önümüzdeki sezon Rusya ve Ukrayna bölgesinde turist getirmek için çalışmalarımız sürüyor dedi.

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