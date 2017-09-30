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(Görüntülü Haber) Kütahya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 kilo esrar ile 400 kök hintkeneviri bitkisi ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

30 Eylül 2017 01:50

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA\'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 kilo esrar ile 400 kök hintkeneviri bitkisi ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin narkotik köpeğinin de katılımıyla Yoncalı Mahallesi\'nde düzenledikleri operasyonda 400 kök hintkeneviri ile 5 kilo esrar ele geçirildi. Kadın jandarma astsubayların da yer aldığı operasyonda, olayla ilgili Soner B. ile Murat Y. gözaltına alındı. 2 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

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