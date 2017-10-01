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(Görüntülü Haber) Kütahya'da DVD dükkanına kumar baskını

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da polis ekipleri, internet üzerinden girişi yasak olan bahis sitelerinden müşterilere kumar oynatan DVD dükkanına baskın düzenledi

01 Ekim 2017 16:54

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da polis ekipleri, internet üzerinden girişi yasak olan bahis sitelerinden müşterilere kumar oynatan DVD dükkanına baskın düzenledi. Baskında kumar oynadıkları belirlenen 7 kişi yakalandı, işyeri sahibi ile 2 çalışanı gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı\'nda faaliyet gösteren bir DVD dükkanına baskın yaptı. Baskında, yasak olan yurt dışındaki futbol maçlarıyla ilgili bahis sitelerine girip kumar oynayan 7 kişi ile işyeri sahibi ve 2 çalışanı gözaltına alındı. Ekipler, tezgah üzerinde duran ve kumar parası olduğu belirtilen 2 bin liraya da el koydu. Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen ve ifadeleri alındıktan sonra tamamı serbest bırakılan şüphelilerden kumar oynayan 7 kişiye 5\'er bin lira para cezası kesildi, işyeri sahibi ile 2 çalışanı hakkında da \'Kumar oynatmak ve yer temin etmek\' suçundan yasal işlem başlatıldı. DVD dükkanı ise polis ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.

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