(Görüntülü Haber) Kütahya Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır bunu Münbiç takip edecek (2)

KÜTAHYA (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonuna ilişkin, \"Her ne olursa olsun artık onların ne dedikleri bizi hiç ilgilendirmiyor. Çünkü biz sahada ne olup bitiyor sadece ona bakıyoruz. Geldik ve geliyoruz. Şimdi batıdan başlayarak kademe kademe bu koridoru da yerle yeksan edeceğiz. Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek. Madem ki Münbiç\'te bize verilen sözler yerine getirilmedi öyleyse bunun gereğini yerine getirmemize kimsenin söyleyecek sözü olamaz. Kademe kademe Irak sınırına kadar ülkemizi kuşatmaya çalışan bu terör pisliğini temizleyeceğiz\" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya 6. olağan il kongresinde konuştu. Afrin operasyonuna ilişkin Erdoğan şöyle konuştu: \"Suriye\'de kendilerince bir oyun kurgulayanlar, terör örgütünün adını değiştirerek kurnazlık yaptıklarını sanıyorlar. Bizim gözümüzde adı ne olursa olsun teröristlerden müteşekkil her türlü organizasyonun adı terör örgütüdür. Yok Suriye Demokratik Güçleri\'ymiş, yok sınır ordusuymuş, yok sınır muhafızlarıymış, yok iç güvenlik oluşumuymuş, siz kimi kandırıyorsunuz ya. Bu örgütün adı PKK\'dır, bu örgütün adı PYD\'dir, bu örgütün adı YPG\'dir. BİRİNİN SÖYLEDİĞİ YALANI ÖTEKİ DUYMADIĞI İÇİN HER BİRİ BAŞKA TELDEN ÇALIYOR Amerika\'nın da Avrupa Birliği\'nin de terör örgütleri listesinde olan PKK var ya, Suriye\'de iş tuttukları örgüt işte onun ta kendisidir. Böyle olduğunu kendileri de çok iyi bildikleri halde bizi ve tüm dünyayı kandırmak için adeta kırk takla atıyorlar. Bunu yaparken de sürekli kendileriyle tenakuza düşüyorlar. Biri diyor ki \'Ordu kuracağız\', öteki \'Bizim asla böyle bir amacımız yok\', bir başkası da \'Sınır muhafızları oluşturacağız\' diye bir laf ediyor. Daha bunun mürekkebi kurumadan iç güvenlik oluşumu diye bir şey çıkıyor ortaya. Bunların birbirlerinden haberi yok ya da birinin söylediği yalanı öteki duymadığı için her biri başka telden çalıyor. Bir de bu girişimlerimiz Türkiye\'yi hedef almıyor diyerek güya üste çıkıyorlar. HER NE OLURSA OLSUN ARTIK ONLARIN NE DEDİKLERİ BİZİ HİÇ İLGİLENDİRMİYOR Her ne olursa olsun artık onların ne dedikleri bizi hiç ilgilendirmiyor. Çünkü biz sahada ne olup bitiyor sadece ona bakıyoruz. Geldik ve geliyoruz. Galiba onların aklına Türk deyince sadece kucaklarında besleyip büyüttükleri FETÖ\'cüler ve bu ihanet şebekesinin karaktersiz, omurgasız, her türlü kullanıma elverişli elemanları geliyor. Yine bunların aklına galiba bölgede çalışılacak ortak deyince de sadece parayı verenin tepe tepe kullanabildiği bir kiralık katiller ordusundan ibaret olan PKK\'lılar geliyor. Ama merak etmeyin, terör örgütlerine güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu öğrenecekler. Bu bölgede Türkiye\'den başka çalışılabilecek müttefik bulamayacaklarını öğrenecekler. AFRİN OPERASYONU SAHADA FİİLEN BAŞLAMIŞTIR. BUNU MÜNBİÇ TAKİP EDECEK Şimdi batıdan başlayarak kademe kademe bu koridoru da yerle yeksan edeceğiz. Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek. Madem ki Münbiç\'te bize verilen sözler yerine getirilmedi öyleyse bunun gereğini yerine getirmemize kimsenin söyleyecek sözü olamaz. Kademe kademe Irak sınırına kadar ülkemizi kuşatmaya çalışan bu terör pisliğini temizleyeceğiz.\"