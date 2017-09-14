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(Görüntülü Haber) Kuştepe'de narkotik operasyonu(1)

Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - Mustafa ÖZDABAK / İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim ekipleri, okulların açılması öncesinde Şişli Kuştepe'de operasyon yaptı

14 Eylül 2017 19:40

Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - Mustafa ÖZDABAK / İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotim ekipleri, okulların açılması öncesinde Şişli Kuştepe\'de operasyon yaptı. Şüpheli kişiler gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotim ekiplerine Özel Harekat, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Trafik Şube, Motorize Narkotik ekipleri ile havadan da polis helikopteri destek verdi. Narkotim ekipleri, okul önlerinde uyuşturucu satışını engellemeye yönelik harekete geçti. Uyuşturucu satışını engellemek isteyen ekipler, okul çevrelerinde ve okullara yakın yerlerde operasyon yaptı. Ekipler, şüpheli kişilerin üzerlerini arayarak Genel Bilgi Taraması (GBT) ve üst araması yaptı. Polisler şüpheli gördükleri araçları da durdurup didik didik aradı. NANRKOTİK KÖPEĞİ İRA BULDU Narkotik köpeği İRA bir işyerinin önünde taşın altına gizlenmiş uyuşturucu tespit etti. Polis ekipleri uyuşturucu maddeye el koydu. Operasyon sürüyor.

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