T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kuşadası 'Sıtkı Başkan' için ağladı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde çok sevilen, 'Sıtkı Başkan' olarak tanınan zihinsel engelli Sıtkı Kundak (55) çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi

07 Şubat 2018 21:23

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde çok sevilen, \'Sıtkı Başkan\' olarak tanınan zihinsel engelli Sıtkı Kundak (55) çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Kundak için belediye tarafından cenaze töreni düzenlendi. Kundak\'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Kaleiçi Camisi\'nde öğlen kılınan namazın ardından Kuşadası Belediye Bandosu eşliğinde oluşturulan yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı kortejle mezarlığa kadar omuzlarda taşındı. Kuşadası\'nda mitingdeymiş gibi nutuk atmayı seven ve kendisine \'Başkan\' diye hitap edilmesinden hoşlandığı için çevresinde \'Sıtkı Başkan\' olarak tanınan zihinsel engelli Sıtkı Kundak, bir süre önce çoklu organ yetmezliği nedeniyle Kuşadası Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sempatik tavırlarıyla Kuşadası\'nda başta esnaf olmak üzere pek çok kişinin gönlünde taht kuran Kundak\'ın, bir ay önce şeker koması nedeniyle kaldırıldığı hastanede bir bacağı diz altından kesildi. Ancak talihsizlikler Kundak\'ın peşini bırakmadı. Bu defa da çoklu organ yetmezliğinden Kuşadası Devlet Hastanesi\'ne yatırılan Kundak, doktorların müdahalesine rağmen dün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Kundak\'ın ölüm haberi Kuşadası\'nı yasa boğdu. Kısa sürede sosyal medyada Kundak ile ilgili paylaşımlar, sağlığında çekilen video ve fotoğraflar paylaşıldı. Yapılan yorumlarda, Sıtkı Başkan\'ın cenazesinin istisnasız tüm kesimleri üzüntüde birleştirdiği yorumları yapıldı. CENAZESİNE BİNLER KATILDI İlçedeki hiçbir resmi töreni kaçırmayan, özellikle bando takımının önünde yürümeyi çok seven, kortejlerde en önde uygun adım yürüyen, başkanların makamlarında oturup talimatlar vermeye çalışan, camide cenazelerde imamın yanında namaz kıldıran, genellikle kravat ve takım elbisesiyle gezen Kundak için Kuşadası Belediye Başkanı CHP\'li Özer Kayalı\'nın talimatı ile görkemli bir cenaze töreni hazırlandı. Tabutun üstüne Kundak\'ın çok sevdiği Türk bayrağı serildi. Kundak için öğlen Kaleiçi Camisi\'nde düzenlenen cenaze törenine, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, siyasi parti başkan ve yöneticilerinin aralarında bulunduğu yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Cenaze namazını, Kuşadası İlçe Müftüsü Vehbi Akşit kıldırdı. Akşit, helallik isterken yaptığı konuşmada törene katılanları duygulandırdı. Akşit, \"Sevdiğimiz kardeşimiz Sıtkı Başkanı, kaybettik, başımız sağ olsun. Üç yıldan bu yana Kuşadası\'nda müftülük yapıyorum. İlk geldiğimde tanıdığım, bildiğim ikinci kişiydi. Ne zaman karşılaşsak elinde bir davetiye, \'Düğünümüz var\' derdi. Şimdi düğününü cennette inşallah yüce Rabbimiz yapar. O Allah\'ın sevgili bir kuluydu. Ben buna inanıyorum. İlk vaazıma çıkarken, \'Kim bu?\' diye sordu, \'Amir\' dediler, hemen önüme geçip bana yol açtı. Ben onu çok sevdim, sizlerin de onu çok sevdiğine inanıyorum. Hepinizden Sıtkı Başkan için helallik istiyorum\" dedi. Kalabalık hepbir ağızdan \'Helal olsun\' diye karşılık verdi. BANDO EŞLİĞİNDE MEZARLIĞA GÖTÜRÜLDÜ Kundak\'ın tabutu, kılınan namazın ardından önünde yürümeyi çok sevdiği Belediye Bandosu eşliğinde düzenlenen kortej eşliğinde omuzlarda Adalızade Mezarlığı\'na kadar taşındı. Kortejin önünde üzerinde Kundak\'ın fotoğrafı bulunan \'Kuşadası seni unutmayacak\' yazılı pankart açıldı. Kortej, Barbaros Bulvarı ve Kahramanlar Caddesi\'nden geçerken çevredekiler alkışlarla Kundak\'ı uğurladı. kortejin geçişi için İnönü Bulvarı bir süreliğine çift yönlü araç trafiğine kapatıldı. Kundak, Adalızade Mezarlığı\'nda dualar eşliğinde, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Latif SANSÜRKUŞADASI Aydın DHA AYDIN KuşadasıBaşkanSıtkı KundakKundakKundak TürkKaleiçi CamisiKuşadası Belediye BandosuKuşadasıKuşadası Devlet HastanesiSempatikAncakBuKısaYapılanSıtkı BaşkanCENAZESİNE

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24