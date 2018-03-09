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(Görüntülü Haber) Kürşat Mican'ın içinde bulunduğu araca silahlı saldırı(1)

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-SULTANBEYL'de, Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican'ın içinde bulunduğu otomobil, trafik ışıklarda otomobilleriyle önlerini kesen kişiler tarafından silahla tarandı

09 Mart 2018 11:00

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-SULTANBEYL\'de, Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican\'ın içinde bulunduğu otomobil, trafik ışıklarda otomobilleriyle önlerini kesen kişiler tarafından silahla tarandı. Saldırıda otomobile 9-10 kurşun isabet ederken Kürşat Mican ile şoförü saldırıdan yara almadan kurtuldu. Kürşat Mican\'ın kardeşi Ömer Mican telefonla kendisine ulaşan DHA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı olayını doğrularken, ağabeyi Kürşat Mican\'ın Sultanbeyli ilçe teşkilatını ziyaret ettikten sonra evine gitmek üzere yola çıktığını, trafik ışıklarda otomobilleriyle önlerini kesen iki kişinin silahlı saldırısına uğradıklarını, otomobilde yere yatan ağabeyi ile şoförünün saldırıdan yara almadan kurtulduğunu bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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