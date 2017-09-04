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(Görüntülü Haber) Kumluca'da orman yangını (2)

Ramazan SARIKAYALI/ KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüdü

04 Eylül 2017 20:07

Ramazan SARIKAYALI/ KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yerleşim yerlerini tehdit etmeyen yangın, başladığı dağın zirvesine doğru yayıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, çıkış nedeni ise belirlenemedi. Kumluca\'ya bağlı Sarıcasu Mahallesi Zahmakıranlar mevkiinde saat 14.00 sıralarında sera alanlarının yakınlarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı. 4 helikopter, 2 amfibik uçak ve kara ekipleriyle müdahale sürerken, alevler başladığı dağın zirvesine doğru yayıldı. Yangının yaklaşık 50 hektarlık kızılçam ormanında etkili olduğu belirtildi. Yerleşim yerlerinden uzaklaşarak yayılan alevlerin Kumluca Barajı\'na doğru ilerlemeye devam ettiği kaydedildi. Yangının ilerlediği bölgede herhangi bir yerleşim yerinin bulunmadığı belirtildi. Kumluca Kaymakamı Polat Kara, yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz bilgi sahibi olmadıklarını belirtirken, bu konunun yangının söndürülmesinin ardından araştırılacağını söyledi.

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