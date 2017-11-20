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(Görüntülü Haber) Kumluca'da develer meydana çıktı

Ramazan SARIKAYALI KUMLUCA(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde havut giydirme ve daylak güreşi yapıldı

20 Kasım 2017 13:51

Ramazan SARIKAYALI KUMLUCA(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde havut giydirme ve daylak güreşi yapıldı. Kumluca ve Demre Deveciler Derneği tarafından havut giydirme ve yeni güreşe başlayan develeri sezona hazırlama etkinliği yapıldı. Kumluca Karatepe Stadı\'ndaki etkinliğe Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Gürcan Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsa Akşit, Demre Devecileri Koruma Derneği Başkanı Necati Sarıca ve güreş severler katıldı. Etkinlikte bir deveye temsili havut giydirildi. Deveye havuttun giydirilmesiyle deve güreşi sezonu resmen başlamış oldu. Ardından İlçe Müftüsü Hacı Kahraman dua yaptı. Duadan sonra güreş meydanlarına yeni çıkacak genç develere alıştırma güreşi yaptırıldı. Kumluca Devecileri Koruma Derneği Başkanı Ahmet Karakuş, Her yıl yapmış olduğumuz havut giydirme ve daylak güreşini temsili olarak gerçekleştirdik. Kazasız belasız bir deve güreşi sezonu geçirmeyi diliyorum. Güzel güreşi bol güreşlerin olmasını diliyorum dedi.

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