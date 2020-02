(Görüntülü Haber) Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: Türkiye kendi eksenini tahkim etmek zorundadır

Enver ALAS-İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Üniversitesi İşletme Fakültesi\'nin 50\'nci yılı kutlama töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, dış politikada Türkiye\'nin kendine özgü bir yol izleme mecburiyeti izlemesi gerektiğini söyledi. Kurtulmuş, \"Türkiye eksen mi kaydırıyor\' şeklinde tartışmalarla ilgili olarak da \"Çok açık söylüyorum. Türkiye\'nin bir tane ekseni vardır. O eksen de Türkiye\'nin kendi eksenidir. Türkiye kendi eksenini tahkim etmek zorundadır\" dedi. Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İşletme Fakültesi\'nin kuruluşunun 50\'nci yılı nedeniyle düzenlenen kutlama etkinliğine katıldı. Üniversitenin Avcılar yerleşkesindeki Prof. Dr. Mehmet Oluç Konferans Salonu\'nda gerçekleşen etkinliğe Bakan Kurtulmuş\'un yanı sıra İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Pekdemir, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ile fakültenin eski mezunlarıyla bugünkü öğrencileri ve öğretim görevlileri katıldı. Etkinlikte konuşan Numan Kurtulmuş, 50\'nci yılı kutlanan fakültenin, kuruluşundan bugüne kadar emeği geçenlere teşekkür etti. Dünyanın zor bir süreçten geçtiğini kaydeden Bakan Kurtulmuş, bugün yaşanılanların başka bir türbülans olduğunu ve 1. Dünya Savaşı sonrası devam eden sürecin de bir parçası olduğunu belirtti. \"SAVAŞ VE ÇATIŞMA YANLILARIYLA BARIŞ VE DÜZEN YANLILARI ARASINDA MÜCADELE VAR\" Kurtulmuş, 1. Dünya Savaşı sonrası denge kurulamadığı için arkasından 2. Dünya Savaşı\'nın geldiğini aktararak, \"45 yıllık soğuk savaş döneminde dünya ekonomik, siyasi, kültürel alanda yoğun bir mücadelenin içerisinde oldu. 90\'lardan sonra yeni bir dünya düzeninin kurulabileceği ümit edilirken ne yazık ki teknolojik rekabetin insanların hayrına kullanılması yerine bölgeler ve ülkeler arasında muazzam bir rekabetin konusu olduğuna şahit olduk. Şimdi önümüzdeki süreçte maalesef dünyanın her yerinde ve her ülkesinde savaş ve çatışma yanlılarıyla barış ve düzen yanlıları arasında bir mücadele var ve bu mücadele devam edecek\" diye konuştu. \"DEAŞ, PKK, PYD VE DİĞER TERÖR GRUBU UNSURLARIN NASIL ORTAYA ÇIKTIĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ\" Bakan Kurtulmuş, soğuk savaş döneminin sona ermesinden sonra dünyada Çin, ABD, Rusya ve Avrupa olmak üzere 4 önemli merkezin ortaya çıktığını, bu merkezler arasındaki mücadelenin de küresel ölçekte bahsedilse bile yoğun bir çatışma ortamına sürüklendiğini vurguladı. Kurtulmuş, \"Bu dört merkezin her alanda ortaya çıkan rekabeti, çelişkileri, çatışmaları öyle görünüyor ki önümüzdeki on yılları etkileyecek durumda. Bunlarda biri 7 yıldır Suriye\'de yaşanan savaş. Vekalet savaşları adı üstünde, elini ateşe sokmadan bölge dışı güçlerin o ateşe maşalarıyla yaklaşması ve o maşaları kullanarak kendi küresel güç dengeleri lehine güç oluşturma mücadelesidir. Bu çerçevede DEAŞ\'ın PKK\'nın PYD\'nin ve diğer terör grubu unsurların nasıl ortaya çıktığını çok iyi biliyoruz\" dedi. \"SAYIN TRUMP, BİR GECE KALKTI DEDİ Kİ...\" Vekalet savaşlarının yeni dünyanın, yeni nesil savaşlarından birisi olduğunu, bunun bedelini de savaşın tarafı olmayan mazlum halklarının ödediğini aktaran Numan Kurtulmuş, aynı şekilde ticaret savaşlarıyla da karşı karşıya olduklarını dile getirdi. Kurtulmuş şunları söyledi: \"Sayın Trump, bir gece kalktı dedi ki \'çelikte ve alüminyumda gümrük duvarlarını yükseltiyorum\'. Bu açıkça ticaret savaşlarının butonuna basmaktı. Arkasından Çin de 128 kalem malda gümrük duvarlarını yükselttiğini ilan etti. Aynı şekilde başka ülkeler arasında da ticaret savaşları devam edecek. Şimdi bunun arkasından yeni nesil çatışmalarının bir başka unsuru olan bölgesel savaşları planlayan bazı karanlık odaklar var. Ne yazık ki bölgemiz bu bölgesel savaşların önemli hedef tahtalarından birisidir. Daha şimdiden önümüzdeki 15 yıl içerisinde başlatılacak büyük bölgesel savaşların sinyallerinin geliyor olması tesadüf değil.\" \"ESECEK RÜZGAR ÇOK ETKİLİ OLUŞACAK DEPREMLER ÇOK DAHA TESİRLİ OLACAKTIR\" Numan Kurtulmuş, önümüzdeki dönemde her alanda bu büyük mücadelenin devam edeceğini, çatışmaların bazı çevreler tarafından sürdürülmek isteneceği bir dönem olacağını vurguladı. Kurtulmuş, \"Önümüzdeki dönemde esecek rüzgar çok etkili, oluşacak depremler çok daha tesirli olacaktır. Onun için Türkiye\'nin üzerindeki en temel sorumluluk, durumunu tahkim edecek birikimini ortaya koymaktır\" diye konuştu. \"TÜRKİYE EKONOMİK VE TEKNOLOJİK ALANDA DA BAĞIMSIZLIĞINI TAM MANASIYLA DA KAZANACAKTIR\" Türkiye\'nin PYD ve PKK ve diğer terör örgütlerine karşı Afrin\'de ve Fırat Kalkanı Harekatı\'nda büyük bir başarı kazandığını hatırlatan Bakan Kurtulmuş, \"Türkiye, sanayisini ayarlamak, yüksek teknolojilerle rekabet edebilmek durumundadır. Türkiye durumunu tahkim etmek mecburiyetindedir. Bunun bir alanı ekonomidir. İyi ilerliyoruz. Allah Türkiye\'ye şöyle 10 yıl 15 yıl kazasız belasız siyasi ve ekonomik istikrarla bu süreyi aşmayı nasip etsin. İnşallah Türkiye ekonomik ve teknolojik alanda da bağımsızlığını tam manasıyla da kazanacaktır\" şeklinde konuştu. DIŞ POLİTİKADA \'EKSEN KAYDI\' TARTIŞMALARI Dış politikada Türkiye\'nin kendine özgü bir yol izleme mecburiyeti izlemesi gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, zaman zaman \'Türkiye eksen mi kaydırıyor\' şeklinde tartışmalar yapıldığına değinerek, \"Çok açık söylüyorum. Türkiye\'nin bir tane ekseni vardır. O eksen de Türkiye\'nin kendi eksenidir. Türkiye kendi ekseninin tahkim etmek zorundadır. Gençlimizden beri hep olmuştur; ABD\'ye yakınlaşırsın, \'Doğu\'dan mı uzaklaşıyorsun\' derler. Doğu ülkeleriyle yakınlaşırsın \'Batı\'dan mı uzaklaşıyorsun\' derler. Türkiye, Doğu\'ya ve Batı\'ya bağımlı bir ülke değildir. Türkiye kendi ayakları üzerinde yükselebilecek büyük bir ülke ve medeniyetin toplamıdır, büyük bir birikimin sonucudur. Rusya ile de ilişkimiz olacak, Çin\'le de olacak, İslam dünyası ve Türk dünyası ile de olacak, Batı ile Avrupa ve ABD ile de ilişkimiz olacaktır. Biz, birisini diğerine tercih etme durumunda kalan uydu ülke, kuyruk ülke değiliz \" ifadelerini kullandı. KÜLTÜREL BAĞIMSIZLIK Konuşmasında kültürel ve ekonomik bağımsızlık konusuna ilişkin de görüşlerini paylaşan Bakan Kurtulmuş, \"Kültürel bağımsızlığı olmayan ülkelerin ekonomik açıdan bağımsız olma ihtimali yok. Biz milli kültürel gücümüzün bağımsızlığımızın farkına varacağız. Dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar tarihi çeşitlilik ve kültürel zenginliğimiz var. Küresel ölçekte millet mirasımızı harekete geçirmenin önemli şartlarından birisi kültürel mirasa sahip çıkmaktır. Bunun üzerinden yeni bir ufuk, yeni bir medeniyet ve dünya inşa etme gayreti içinde olacağız. Bütün bunları yapabilmekte hiç kuşkusuz bilimde, sanatta kültürde güçlü olmaktan geçiyor. Bilim yuvlarımızı dünya ile rekabet edebelir ve dünya piyasasında rakipleri halt edebilir hale getirmektir\" dedi. Açılış konuşmalarının ardından Numan Kurtulmuş, 50\'nci yılını kutlayan İşletme Fakültesi\'nin öğrencileri ve akademik kadrosu ile günün anısına fotoğraf çektirdi.