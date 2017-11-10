(Görüntülü Haber) Kulaçlar Ata'ya saygı için atıldı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te bir araya gelen 50 yaş üzeri 23 kişi, \'Saygıyla anıyoruz. Atam için yüzüyoruz\' sloganlı etkinlikte Türk bayrağıyla 3 kilometre açık denizde kulaç attı.



İçmeler Mahallesi\'nde bulunan Altın Sahil\'de, bugün saat 13.30\'da, 23 kişilik grup bir araya geldi. Aralarında emekli subay, doktor, avukat, öğretmen ve yerleşik yaşayan yabancıların da bulunduğu 50 yaş ve üzeri 23 kişi, ellerine Türk bayrağı aldı. Grup denizde, \"Saygıyla anıyoruz. Atam için yüzüyoruz\" sloganı attı. Isınma hareketinin ardından grup, plajın karşısında bulunan 1.5 kilometre mesafedeki Keçi Adası\'na doğru kulaç attı. Adaya ulaşan grup, bir süre dinlendikten sonra geri dönüş yaptı. Yüzen grubu gören sahildeki bazı vatandaşlar, eşlik ederek destek verdi. Yapılan etkinlikle ilgili açıklama yapan Emekli Albay Erkan Tokyürek, \"Bugün burada atamıza saygı için kulaç atıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ebediyete intikal edişinin 79\'uncu yılında rahmetle anıyoruz. İkisi yerleşik yaşayan yabancı kişi olmak üzere 50 yaş ve üzeri 23 kişi bir araya geldik. Türk bayrağı ile Keçi Adası\'na gidiş-geliş 3 kilometre yüzdük\" dedi.



Yüzme sonrası sahilde bulunan bir otelin yöneticileri gruba yiyecek ve içecek ikramı yaptı.