(Görüntülü Haber) Küçükçekmece'de otomobil kamyonetle çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı

Alper KORKMAZ İSTANBUL (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE\'de kamyonetle bir otomobilin karıştığı kazada 2\'si ağır 3 kişi yaralandı Kaza saat 13.00 sıralarından TEM Otoyolu Tahtakale mevkii Güney yan yolda meydana geldi. Yan yol üzerine ilerleyen ve 34 BF 1273 plakalı otomobil karşı yönden gelen R.B. hakimiyetindeki 34 FH 1643 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan T.B ve F.E araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kamyonet içerisindeki sürücü ve otomobildeki bir kişi, çevredekiler tarafından çıkarıldı. Otomobildeki bir kişi ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araç içerisinden kurtarıldı. Yaralı kişiler ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yan yolda trafik bir süre durdu.