(Görüntülü Haber) Kuaförden yılbaşı esprili 'garantili tıraş'

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde erkek kuaförü Mehmet Kara (35), yılın son gününde işyerine astığı \'Tıraşlar 1 yıl garantilidir\' yazısıyla yoğun ilgi gördü. Gelen müşterilerin esprisine ortak olup, garanti belgesi sorduğunu ifade eden Kara, \"Güzel ve esprili bir yılbaşı geçirmelerini dileyerek böyle bir yazı astım, düşündüğümden daha çok ilgi gördü\" dedi.



Silahtarağa Mahallesi\'nde erkek kuaförü olan Mehmet Kara, yılın son gününde işyerinin kapısına üzerinde noel baba resmi olan \'Tıraşlar 1 yıl garantilidir\' yazısı astı. Caddeden geçenlerin ilgi gösterdiği yazıyı insanları gülümsetmek için koyduğunu ifade eden Kara, düşündüğünden çok daha büyük ilgi gördüğünü söyledi. Yazıyı okuyanların içeri girip esprisine ortak olarak garanti belgesi sorduğunu kaydeden Kara, \"Vatandaşlarımıza güzel ve esprili bir yılbaşı geçirmelerini dileyerek böyle bir şeyi yaptım. Güzel ve olumlu tepkiler yansımalar oldu. Meslek adına da hoş olduğunu düşünüyorum. Garanti belgesini bile soranlar oldu. Müşteri potansiyelini artırdığını söylememiz doğru olur” dedi.



Saç tıraşı olmak için çarşıya çıktığını ve yazıyı görünce işyerine girdiğini anlatan Anıl Karam, \"Berberlerin böyle bir kampanya yapabileceğini düşünmemiştim. Hoş olmuş ilgi gördüğünü de düşünüyorum, çünkü benim de ilgi çekti” diye konuştu.