(Görüntülü Haber) Koyun otlatırken vuruldu, aradığı polisler cesedini buldu

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta İbrahim Soydan (49), koyunlarını otlattığı kayalık alanda silahlı saldırıya uğradı. Polisi arayarak, yardım isteyen Soydan\'ın cansız bedenine ulaşılırken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Kent merkezinde hayvancılık yapan, evli ve 4 çocuk babası İbrahim Soydan, bugün saat 08.00 sıralarında, koyunlarını otlatmak için evden ayrıldı. Saat 10.30\'da ise 155 Polis İmdat Hattı\'nı arayan Soydan, vurulduğunu söyleyerek, ekiplerden yardım istedi ardından telefon kapandı. Ekipler, Soydan\'ın telefonunun sinyal verdiği en son yeri baz istasyonları aracılığıyla tespit etmek için çalışma başlattı. Soydan’a ait telefonun en son çevre yolu, Bedestenlioğlu ve Erenler mevkisine yakın bir noktada sinyal verdiği belirlendi. Bunun üzerine bölgede yaya olarak arama çalışması başlatıldı. Polis ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu Soydan’ın otlattığı koyunlar, Bedestenlioğlu Derbent Mahallesi\'nde bulundu. Koyunların bulunduğu bölgeye yakın kayalık alanda ise Soydan\'ın cansız bedenine ulaşıldı. Av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlenen Soydan\'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Tokat Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Soydan\'ı vuran kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.