(Görüntülü Haber) Köylülerden kanalizasyon tepkisi

Nurettin ARKAN- Hasan UĞUR ŞARKİKARAAĞAÇ, (DHA) ISPARTA\'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyünün ortasından geçen dereden kanalizasyon atıklarının aktığını söyleyen köylüler, kötü koku ve hastalıklara neden olan soruna çözüm bulunmasını istedi. Şarkikaraağaç\'ın Salur köyü sakinleri, yıllardır köyün ortasından geçen dereden 2 belde ve ilçenin kanalizasyon atıklarının aktığını belirterek, bu atıkların Beyşehir Gölü\'ne kadar ulaştığını söyledi. Atıklar nedeniyle köyde kokudan ve sinekten duramadıklarını anlatan köylüler, meraya giden hayvanların bu sudan içip hastalandığını ve telef olduğunu kaydetti. 30 METRE İLERİDE OKUL VAR Derenin geçtiği güzergahta köy okulu bulunduğunu aktaran köy halkı, öğrencilerin teneffüse bile çıkmaya korktuklarını, sınıfların havalandırılması için camların açılamadığını belirtti. Havanın ısınmasıyla birlikte küçük çocukların tüm uyarılara rağmen bu derede oyun oynadıklarını ve pis suyla temas ettiklerini kaydeden köy halkı, Çoluk çocuk hepimiz hasta olduk. Burası mikrop yuvası dedi. CİMER\'E ŞİKAYET Yetkililere durumu anlattıklarını ancak tüm şikayetlerine kulak tıkandığını öne süren köylüler, Son çare Sayın Cumhurbaşkanımıza durumu aktarmayı düşündük ve CİMER\'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) yazdık. Konu hakkında Çiçekpınar Belediyesi bize dönüş yaptı ve 17 Ocak 2018 tarihli yazısında 2 beldeyle ilçenin kanalizasyon suları için Çiçekpınar beldesi sınırlarında bulunan bir alana tesis kurulacağı ifade edilmiş. Tabi bu ne zaman yapılır bilemiyoruz diye konuştu. BEYŞEHİR GÖLÜ\'NE KARIŞIYOR Tatlı su kaynaklarından biri olan ve balıkçılık da yapılan Beyşehir Gölü\'ne kadar uzanan dereden akan kanalizasyon sularının göle karıştığını da iddia eden köylüler bu konunun çözümlenmesini beklediklerini ifade etti.