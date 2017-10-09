(Görüntülü Haber) Köylerdeki tarihi taşlar toplanıyor

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM\'un merkez Aziziye İlçesi\'nde oluşturulacak açık hava müzesi için köylerden tarihi eser niteliğindeki taşlar toplanırken, zaman zaman köy halkının itirazıyla karşılaşan görevliler, jandarmadan yardım istedi. Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz; müze müdürlüğü, emniyet mensupları ve Aziziye Belediyesi\'nin görevlilerinde bu taşları toplama yetkisi bulunduğunu söyledi. Almaz, tespit edilen eserleri 1 yıldır toplamaya çalıştıklarını da belirtti. Aziziye İlçe Belediyesi ile Kültür Turizm İl Müdürlüğü\'ne bağlı müze müdürlüğü, açık hava müzesi kurmak için yaklaşık 1 yıl önce protokol imzaladı. Her iki kurumun görevlileri, taşınabilir tarihi eserleri bu açık hava müzesinde toplamak için mahalleye dönüşen köylerde incelemelerde bulundu. Müze müdürlüğü ve Aziziye Belediyesi görevlilerinin belirlediği tarihi eser niteliğindeki taşlar, tek tek toplanmaya başlandı. Yakutiye İlçesi\'ne bağlı Güzelova Mahallesi\'nde belirlenen tarihi nitelikte 2 taşı almak isteyen görevlilere önce köylüler, izin vermek istemedi. Kahvehane önünde bulunan ve 2 metreye yakın silindir taşla küp şeklindeki taşın götürülmesini istemeyen köylüleri ikna edemeyen ekipler, jandarmadan yardım istedi. Kısa sürede köye gelen jandarma ekipleri, projeyle taşların toplanması konusunda hazırlanan belgeyi köy halkına gösterdi. Ekipler, yıllardır köy kahvehanesinin duvarının dibinde bulunan silindir taşla küp şeklindeki taşı uzun uğraşılar sonucu iş makinesiyle kamyona yüklemeyi başardı. \'ENDİŞE ETMESİNLER, YARDIMCI OLSUNLAR\' Ekiplere taşların yüklenmesinde yardımcı olan köylülerden Galip Tapan, “Biz bu taşların tarihi eser olduğunu bilmiyorduk. Yazın akşamları taş sıcak olduğu için üstünde oturarak çayımızı içiyorduk. Devlet aldı, bizde devlete yardımcı olduk. Bir işimize de yaramıyordu\" dedi. Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, müze müdürlüğü ve Aziziye Belediyesi tarafından kurulacak açık hava müzesi için taşların toplandığını söyledi. Tarihi eserlere sahip çıkmak için böyle bir projenin hazırlandığını belirten Almaz, şöyle konuştu: “Halkımız, \'tarihi eserlere yeterince bakılmıyor, çar-çur ediliyor\' diye şikayetçi oluyordu. Biz de Aziziyenin Dadaşkent semtinde açık hava müzesi kurulması için karar verdik. Bu açık hava müzesine taşınabilir ama kültür varlığı hükmünü değerini taşıyan malzemeleri topluyoruz. Bu bir mezar taşı, koç heykeli olabilir. Bu bir eski zamanlardan kalma kullanılabilir bir eşya da olabilir. Buna benzer kalıntılar olabilir. Erzurum lokalde bir açık hava müzesi. Taşramızda kent merkezinde birçok köyümüzde bu tür taşınabilir eserler bulunuyor. Bir yıldan beri tespit edilen bu eserleri toplamaya çalışıyoruz.\" Köylüleri de uyaran Almaz, “Endişe etmesinler. Tam tersine görevlilere yardımcı olsunlar. Müze Müdürlüğümüzün resmi görevlileri, emniyet birimlerimiz ve bir de Aziziye Belediyemizin yetkilileri bu eserleri toplamakla yetkilidir. Bu görevliler taşları alır, toplama yerine getirirler\" dedi.