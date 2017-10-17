(Görüntülü Haber) Köyceğiz'de 5 PKK'lının öldürüldüğü operasyondan kaçan terörist yakalandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'nın Köyceğiz İlçesi\'nde, PKK\'lı 5 teröristin ölü ele geçirildiği operasyondan kaçan terörist de yakalandı. Bir terörist de bomba düzeneğini patlatarak, kendisini imha etmişti.



Köyceğiz\'de, 5 Ekim Perşembe günü, güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada 5 PKK\'lının öldürüldüğü operasyondan kaçan terörist, polis ekiplerince yakalandı. Dalaman İlçesi\'nde yakalanan teröristin üzerinden sahte kimlik çıktı.



Yakalanan terörist, Köyceğiz\'de polis ve jandarmanın PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlediği ve 5 kişinin ölü ele geçirildiği operasyonda, başka bir teröristle kaçmıştı. Dalaman\'da yakalanan teröristin beraber kaçtığı diğer terörist ise 9 Ekim Pazartesi günü bomba düzeneğini patlatarak, kendisini imha etmişti.