(Görüntülü Haber) Köyceğiz'de 5 PKK'lı terörist öldürüldü (2)

BİNBAŞI YARALANDI Köyceğiz ilçesi Toparlar Şelalesi yakınında, güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada PKK\'lı 7 teröristen 5\'inin öldürüldüğü, diğer 2\'sinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. PKK\'lı töreristlerle çıkan çatışmada 1 binbaşı bacağından yaralandı. Yaralı binbaşının tedavi altına alınabilmesi için askeri helikopter sevk edildi. Bölgedeki operasyonun gece başladığı, İzmir\'in Bornova İlçesindeki 2. Jandarma Komando Tugayı\'ndan ve polis özel harekat biriminden destek kuvvet gönderildiği belirtildi. Cavit AKGÜN-Cihan KAYA//MUĞLA, (DHA)