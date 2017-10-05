T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Köyceğiz'de 5 PKK'lı terörist öldürüldü

BİNBAŞI YARALANDI Köyceğiz ilçesi Toparlar Şelalesi yakınında, güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada PKK'lı 7 teröristen 5'inin öldürüldüğü, diğer 2'sinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi

05 Ekim 2017 16:54

BİNBAŞI YARALANDI Köyceğiz ilçesi Toparlar Şelalesi yakınında, güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada PKK\'lı 7 teröristen 5\'inin öldürüldüğü, diğer 2\'sinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. PKK\'lı töreristlerle çıkan çatışmada 1 binbaşı bacağından yaralandı. Yaralı binbaşının tedavi altına alınabilmesi için askeri helikopter sevk edildi. Bölgedeki operasyonun gece başladığı, İzmir\'in Bornova İlçesindeki 2. Jandarma Komando Tugayı\'ndan ve polis özel harekat biriminden destek kuvvet gönderildiği belirtildi. Cavit AKGÜN-Cihan KAYA//MUĞLA, (DHA) 　

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BİNBAŞI YARALANDI KöyceğizToparlarPKKYaralıBölgedekiBornovaJandarma Komando TugayıCavit AKGÜNCihan KAYAMUĞLA DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24