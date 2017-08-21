(Görüntülü Haber) Köroğlu Festivali'ne Ferhat Göçer konseriyle final

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da 3 gün süren \'Marka Şehir Bolu ve 5\'inci Uluslarası Köroğlu Festivali\', ünlü şarkıcı Ferhat Göçer konseri ve havai fişek gösterisiyle sona erdi. Bolu\'da 18 Ağustos\'ta başlayan \'Marka Şehir Bolu ve 5\'inci Uluslarası Köroğlu Festivali\' dün gece sona erdi. Bolu Valiliği ve Belediyesi ortaklığınca düzenlenen, Türkiye ve dünyadan yüzlerce konuğa ev sahipliği yapan festival, çeşitli etkinliklerle Bolu halkına keyifli bir hafta sonu yaşattı. Festivalin ilk gününde usta sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit ve sarkıcı Ömür Gedik sevenleriyle buluştu. Festivalin sunuculuğunu ünlü radyocu, sunucu ve oyuncu Ceyhun Yılmaz yaptı. Dünyanın 14 farklı ülkesinden gelen yaklaşık 500 dansçı da festival kapsamında gösteriler düzenledi. Festivalin kapanışında ise ünlü şarkıcı Ferhat Göçer sahne aldı. Kent Meydanı\'ndaki Ferhat Göçer konseri ve havai fişek gösterisi ilgiyle izlendi. Göçer, şarkılarını meydanı dolduran binlerce Bolulu ile seslendirdi. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, konserin sonunda Ferhat Göçer\'e Türk bayraklı tablo hediye etti. Festival yaklaşık 20 dakika süren havai fişek gösterisi ile son buldu.