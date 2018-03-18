(Görüntülü Haber) Kore gazisi Halil Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Aliağa ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi\'nin 103. yıl dönümünde 83 yaşında yaşamını yitiren Kore gazisi Halil Yılmaz, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Evli, 3 çocuk babası Kore gazisi Halil Yılmaz, bugün sabah saatlerinde yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle Yenişakran Mahallesi\'ndeki evinde yaşamını yitirdi. 18 Mart Çanakkale Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümünde yaşamını yitiren Kore gazisi Yılmaz için bugün öğlen Yenişakran Bölük Camisi\'nde askeri tören düzenlendi. Törene, Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özkurt, CHP Aliağa İlçe Başkanı Özcan Durmaz ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Gazi Yılmaz\'ın ailesi ve yakınları katıldı. Törende konuşan Kaymakam Bayram Yılmaz, Halil Yılmaz\'ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü\'nde hayatını kaybetmiş olmasına dikkat çekip, \"Merhuma rahmet ve mağfiret, yakınlarına ise başsağlığı diliyorum\" dedi. Kılınan namazın ardından Gazi Yılmaz\'ın bir süre askerlerin omzunda taşınan Türk bayrağına sarılı tabutu, Bahçedere Mahallesi\'ne götürüldü. Gazi Yılmaz, burada gözyaşları içinde toprağa verildi.