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(Görüntülü Haber) Kore gazileri 'Ayla'yı izledi

Yücel BULUT GAZİPAŞA(Antalya), (DHAAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2 Kore gazisi, Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek hikayenin anlatıldığı 'Ayla' filmini izledi

03 Ocak 2018 20:49

Yücel BULUT GAZİPAŞA(Antalya), (DHAAntalya\'nın Gazipaşa ilçesinde 2 Kore gazisi, Kore Savaşı\'nda yaşanan gerçek hikayenin anlatıldığı \'Ayla\' filmini izledi. Gazipaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ve ilçede yaşayan 3 Kore gazisinden Ahmet Akman\'ın sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı programa gaziler Veli Çelik ve Hasan Gürbüz katıldı. Yakınlarının da eşlik ettiği gaziler evlerinden alınarak sinema salonuna götürüldü. Belediye Başkanı Adil Çelik ve Meclis Üyesi Mustafa Avcı, gazileri sinema salonunun kapısında karşıladı. Gazilere hediyeler takdim eden Başkan Çelik, Kore Savaşı\'nda yaşanan gerçek bir hikayenin anlatıldığı \'Ayla\' filmini onlarla birlikte izledi. Gaziler filmi izlerken anılarını da Başkan Çelik\'e anlattı. Gaziler filmi izlerken zaman zaman duygulandı. Sinema çıkışında Kore Gazisi Hasan Gürbüz, Kore dediğin asıl savaş bu. \'Batarya top başına\' dedi mi delikten çıkan karınca gibi çıkardık araziye dedi. Kore Gazisi Veli Çelik de Kore Savaşı\'nın çok çetin geçtiğini anlatırken, Harp demek bir ülkenin yanması demektir. Allah kimsenin başına vermesin. Düşmanımın bile başına. Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Sizler buranın kıymetini bilmezsiniz. Allah savaşı düşmanıma bile vermesin diye konuştu. Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik de Kore gazilerine kendilerine bu imkanı verdikleri için teşekkür ederken, şöyle dedi Kore gazilerimizle beraber \'Ayla\' filmini seyretmeye geldik. Bir taraftan filmi seyrederken bir taraftan kendilerinin anılarını anlatması bizi duygulandırdı. Onlarla güzel bir akşam geçirdik. Ecdadımızın ne kadar güçlü olduğunu gördük. İnşallah bu ülkeyi hiçbir şekilde kimse yıkamayacak, birlik ve bütünlüğümüz devamlı olacak.

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